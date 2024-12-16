شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خططه في الجولان والان نبدء بالتفاصيل

خطط إسرائيل في الجولان

احتلال إسرائيل للجولان

الدمام - شريف احمد - وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطة لاستثمار أكثر من 10 ملايين دولار في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وتهدف خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان، حسبما أعلن مكتبه.ويعيش حاليا أكثر من 50 ألف شخص في الهضبة الصخرية، أكثر من نصفهم من الإسرائيليين اليهود والبقية من أقليتي الدروز والعلويين.وقال البيان إن الخطة تأتي استجابة "للجبهة الجديدة" مع سوريا.ونشرت إسرائيل قوات في المنطقة العازلة مع الجانب السوري من الحدود في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وتخضع المنطقة لإشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين الموقع عام 1974.وقال نتنياهو "تقوية الجولان تعني تقوية إسرائيل، وهذا مهم بشكل خاص في هذا الوقت"، موضحًا أن المنطقة "سيتمسك بها وجعلها مزدهرة ومستوطنة".كانت احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، ويعد القانون الدولي المنطقة أرضا سورية تحتلها إسرائيل.