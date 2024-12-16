تكريم مجموعة MBC ضمن كبار المانحين والشركاء الاستراتيجيين لـ “سكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحفل تسليم الوحدات السكنية لـ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” في منطقة الرياض، نالت “مجموعة MBC” تكريماً كأحد كبار المانحين والشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح لـ “سكن”، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ,وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض،.

من جانبه، أعرب بسام البريكان مدير عام التواصل الاستراتيجي والمؤسسي والعلاقات العامة والشؤون الاجتماعية والمؤسسية في “مجموعة MBC” عن فخر المجموعة بهذا التكريم، معتبراً إياه “وسام استحقاق لدور MBC الفاعل في دعم المبادرات الحكومية والخاصة وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين كبرى المؤسسات من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى. وأضاف البريكان: “تواصل مجموعة MBC على الدوام جهودها لتمكين المبادرات الاجتماعية الخلاقة وتعزيز التفاعل المؤسسي على الأرض في المملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي لطالما حرصت MBC على تأديته انطلاقاً من حرصها على رفع المستوى المعيشي للأفراد وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية وخلق رابط وثيق بينها وبين عمليات التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية 2030.”

جدير بالذكر أن جهود “سكن” ممثلة في مبادرتها منصة “جود الإسكان”، قد أسهمت مع شركائها من (مانحين، داعمين، قطاعات حكومية، خاصة، وغير ربحية، وأفراد) في توفير 4643 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، استفاد منها 23,215 مستفيدًا في منطقة الرياض، حتى منتصف الربع الرابع للعام 2024، بما يحقق الأثر الإيجابي لاستدامة العطاء في المملكة من خلال تعزيز جهودها عبر منصة “جود الإسكان” التي تهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد – منظمات) لتقديم يد العون للدعم السكني من خلال منصة الكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الدعم.

وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”؛ مؤسسة غير ربحية يرأس مجلس أمنائها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة “جود الإسكان” و“جود المناطق” ومبادرة “مركز حل للابتكار الإسكاني”، حيث تعمل “سكن” على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.