انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تصريح الأسد عن مغادرة سوريا وصراع مجالس كركوك وصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بتصريح منسوب له.. الاسد ينفي التخطيط مسبقا لمغادرة سوريا، ويؤكد بقاءه في دمشق قبيل سقوطها بساعات• التركمان يشكون من التهميش في مجلس كركوك.. والصراع على رئاسة حكومة صلاح الدين يبلغ ذروته

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