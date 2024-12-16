انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تصريح الأسد عن مغادرة سوريا وصراع مجالس كركوك وصلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • بتصريح منسوب له.. الاسد ينفي التخطيط مسبقا لمغادرة سوريا، ويؤكد بقاءه في دمشق قبيل سقوطها بساعات
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