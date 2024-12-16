تكنولوجيا: ViewSonic تكشف عن شاشات جديدة تشمل بديلًا لشاشة Studio ونموذجًا بوضع التحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ViewSonic مؤخرًا عن محفظتها الجديدة لعام 2025 خلال معرض جوائز ColorPro الذي أُقيم في الهند. تخطط الشركة لإطلاق الشاشات التي أعلنت عنها في السوق الهندية خلال النصف الأول من عام 2025، مع احتمالية توفرها عالميًا نظرًا لنشاط ViewSonic على مستوى العالم. تضمنت الإعلانات شاشات من فئات متعددة، بما في ذلك شاشات الألعاب وشاشات مخصصة للإنتاجية.

ضمن فئة شاشات الألعاب، قدمت الشركة شاشة XG2737 وXG352D-4K-OLED. تُعتبر شاشة XG2737 نموذجًا يعتمد على لوحة IPS بدقة Full HD ومعدل تحديث فائق يصل إلى 520 هرتز. أما شاشة XG352D-4K-OLED، فتأتي بقياس 32 بوصة وتوفر معدل تحديث يصل إلى 480 هرتز عند استخدام دقة Full HD، بينما ينخفض معدل التحديث إلى 240 هرتز عند استخدام دقة 4K.

بالنسبة لفئة الشاشات المخصصة للإنتاجية، كشفت ViewSonic عن شاشة VP2788-5K المزودة بمنفذ Thunderbolt 4، والتي تغطي مساحة ألوان DCI-P3 بالكامل بلوحة 5K، مما يجعلها خيارًا مميزًا لمستخدمي أجهزة Mac. كما قدمت الشركة شاشة VP3285-4K-OLED، التي يُتوقع أن تحتوي على مستشعر ذكي لضبط السطوع تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، دعمت ViewSonic شاشتي VP2776T-4K وVP3276T-4K بمنفذ Thunderbolt قادر على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيجابت/ثانية، مع تقديم وظائف إرساء مدمجة. أما شاشة VG2748A-2K، فقد أُعلن عن تزويدها بميزات ذكاء اصطناعي، مثل تقييم وضعية المستخدم أمام الحاسب لتحسين تجربة الاستخدام.

تُمثل هذه المجموعة الجديدة توجه ViewSonic نحو تقديم شاشات تجمع بين الأداء العالي والابتكار التكنولوجي، مما يلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، سواء في الألعاب أو الإنتاجية.

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