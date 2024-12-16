تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone القابل للطي في حدث يعقد في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لإلقاء الضوء على هاتف ابل القابل للطي من جديد، حيث يشير تقرير نشر اليوم إلى أن ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone القابل للطي في حدث يعقد في 2026.

أوضح تقرير نشر في السابق عبر المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج أن ابل تعمل على تطوير جهاز آيباد قابل للطي يحاكي اثنان من أجهزة iPad Pro جنباً إلى جنب، على أن تقدم هذا الإصدار للأسواق في 2028.

ولقد إستعرضت التسريبات المصورة التصميم المتوقع لأول هاتف أيفون قابل للطي، وأيضاً أول أجهزة الآيباد القابلة للطي، وتشير التسريبات إلى أن النماذج الأولية من الأجهزة حققت بالفعل النتائج المتوقعة من ابل للمنافسة بين الأجهزة من نفس الفئة.

ويشير مصدر التسريبات إلى أن ابل حددت حجم الشاشة في جهاز الآيباد القابل للطي، حيث يتميز هذا الإصدار بحجم 20 إنش عند فتح الشاشة بشكل كامل، أو قد يكون الحجم الفعلي للشاشة 18.8 إنش وفقاً لتفاصيل جاءت من موردي ابل في السابق.

كما توضح التسريبات أن الجهاز سيحاكي رؤية مايكروسوفت في تصميم جهاز Surface Neo أو تصميم جهاز لينوفو Yoga Book 9i، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تهدف لتطوير تصميم الجهاز ليتميز بشاشة كاملة دون أي مفصل مرئي لطي الشاشة أي على غرار جهاز ThinkPad X1 Fold الذي أطلق في 2022.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل ستعمل على تطوير نظام iPadOS بتجربة معدلة تدعم التوافق مع تجربة الشاشة القابلة للطي.

أيضاً مع جهود ابل الواضحة لإطلاق أول جهاز آيباد قابل للطي، إلا أن تقرير “Mark Gurman” الأخير أكد على أن ابل في طريقها لإطلاق أول هاتف ايفون قابل للطي في 2026، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط ابل خلال الفترة القادمة.

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