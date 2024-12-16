انت الان تتابع خبر توجيهات عليا بشأن مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور وزير النقل ومستشاري رئيس مجلس الوزراء"، مبينا انه "جرى، خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه من إجراءات تخصّ مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، في ما يتعلق بعمليات التأهيل، والإطلاع على المعايير التي وضعتها مؤسسة التمويل IFC لاختيار إحدى الشركات العالمية المتقدمة لتأهيل المطار".

وذكر ان "الاجتماع شهد مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، لتذليل العقبات من أجل المضي بالمشروع وفق الأسس التي تم اعتمادها".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "تأكيداته السابقة باعتماد المعايير والمواصفات العالمية في عمليات تطوير المطار، التي توفر مزايا من شأنها أن ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه العمل بهدف إتمامه وفق السقوف الزمنية المعدة، وبالمعايير المعتمدة".