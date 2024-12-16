تكنولوجيا: Pixel 10 يعتمد مودم MediaTek لتحسين البطارية وتقليل الحرارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت جوجل تحديات كبيرة في بدايات سلسلة معالجات Tensor في هواتف Pixel، خاصة بسبب استخدام مودم سامسونج في الأجيال الأولى. على الرغم من التحسينات التدريجية، بقي أداء المودم ضعيفًا مقارنة بالمنافسين، سواء من حيث الحرارة أو جودة الإشارة. وفقًا لتقرير جديد، تسعى جوجل لإحداث تغيير جذري في Pixel 10 من خلال اعتماد مودم جديد من MediaTek.

استخدم هاتف Pixel 6، الذي شهد الإطلاق الأول لمعالجات Tensor، مودم سامسونج الذي عانى من مشاكل متعددة، بما في ذلك ارتفاع الحرارة وضعف استقبال الإشارة.

أجرت جوجل تحسينات مع إصدار Tensor G2 في Pixel 7، واستمرت في تحسين الأداء مع Tensor G3 في Pixel 8 وTensor G4 في Pixel 9. ورغم أن المستخدم العادي قد لا يلاحظ الفروق بشكل كبير الآن، فإن أداء مودم جوجل لا يزال أقل من المنافسين.

كما أقرت جوجل داخليًا بأن مشكلات ارتفاع درجة حرارة معالجات Tensor كانت أحد الأسباب الرئيسية لإرجاع المستخدمين لهواتف Pixel. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تخطط جوجل لتغيير جذري في سلسلة Pixel 10، بالابتعاد عن سامسونج لإنتاج الشرائح، واعتماد مودم جديد.

وقد كشف تقرير صادر عن Android Authority أن جوجل فكرت في استخدام مودم Snapdragon X75 من كوالكوم، لكنها اختارت في النهاية مودم MediaTek T900. يعتمد هذا المودم على جيل M85 من MediaTek ويدعم مواصفات 3GPP Release 17 5G، التي لم تُفصّل بشكل كامل بعد.

رغم عدم توفر معلومات واضحة حول أداء هذا المودم الجديد، يشير اختيار جوجل إلى ثقتها بقدراته. يُتوقع أن يكون تحسين عمر البطارية أحد العوامل الرئيسية وراء هذا القرار، خاصة وأن مستندات حديثة أشارت إلى تركيز جوجل الكبير على كفاءة البطارية.

قد لا يتفوق مودم MediaTek T900 على أجهزة مودم كوالكوم من حيث الأداء، لكن التكلفة على الأرجح لعبت دورًا حاسمًا في قرار جوجل اختيار MediaTek بدلاً من كوالكوم، إلى جانب احتمالية كفاءته في إدارة الحرارة والطاقة مقارنة بمودمات سامسونج المستخدمة سابقًا.

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