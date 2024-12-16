شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: xAI تتيح الوصول المجاني إلى روبوت المحادثة Grok-2 AI لجميع مستخدمى X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، xAI، أن روبوت المحادثة Grok-2 المحدث متاح الآن مجانًا لجميع مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، وذكرت الشركة أن Grok-2 أسرع وأكثر دقة، ويتضمن الآن ميزات جديدة مثل إنشاء الصور.

وبعد إصدار Grok-2 و Grok-2 mini في أغسطس، قامت xAI بتحديث نموذج Grok-1.5 الخاص بها، وسلطت الشركة الضوء على أن Grok-2 أسرع بثلاث مرات، مع تحسين متابعة التعليمات وقدرات متعددة اللغات، وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج زر Grok الجديد في الجدول الزمني X، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي، واستكشاف الموضوعات الشائعة، والحصول على سياق مناسب للمشاركات.

الميزات الرئيسية لـ Grok-2

- نتائج البحث والاستشهادات: يستخدم Grok X والويب الأوسع لتوفير إجابات دقيقة في الوقت الفعلي. تتيح ميزة الاستشهادات الجديدة للمستخدمين التحقق من المعلومات أو استكشاف المصادر بمزيد من التفصيل.

- إنشاء الصور : مع إضافة Aurora، يمكن لـ Grok الآن إنشاء صور وميمات أكثر واقعية، حيث تتيح ميزة "ارسمني" للمستخدمين إنشاء إصدارات جديدة من أنفسهم باستخدام ملف تعريف X الخاص بهم.

- التحليل السياقي : يوفر زر "Grok" رؤى سياقية وتحليلًا أعمق للمناقشات الشائعة عبر منصة X .

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات والأسعار

أعلنت xAI أيضًا عن الإصدار العام لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مع نماذج جديدة: grok-2-1212 وgrok-2-vision-1212، توفر هذه النماذج دقة محسنة، واتباعًا محسنًا للتعليمات، ودعمًا متعدد اللغات أفضل.



Grok

ويتوفر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للمطورين، مع تحديد الأسعار عند 2 دولار لكل مليون رمز إدخال و10 دولارات لكل مليون رمز إخراج. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل والحصول على 25 دولارًا في شكل أرصدة مجانية.

كما كشفت الشركة أن Aurora سيتم دمجها في واجهة برمجة التطبيقات في الأسابيع المقبلة، مما يمكن المطورين من إنشاء صور واقعية لتطبيقاتهم.

التوفر

يتوفر Grok مجانًا لجميع المستخدمين، ولكن الإصدار المجاني يأتي مع بعض القيود: 10 رسائل كل ساعتين و3 تحليلات للصور يوميًا، وسيتمتع مستخدمو Premium وPremium+ بحدود استخدام أعلى ووصول مبكر إلى الميزات الجديدة، وتخطط xAI لمواصلة تحسين Grok وتوسيع قدراته في الأشهر المقبلة.