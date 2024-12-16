الموجة الباردة تلغي الطابور الصباحي وتؤخر بداية الدوام

ألغت عدد من المدارس، أمس، الطابور الصباحي بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حول انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، ووصول بعض المدن إلى تحت الصفر المئوي، في حين أخرت المناطق الشمالية موعد الاصطفاف الصباحي ليكون بداية اليوم الدراسي في الساعة الـ9 صباحا، وأعلنت إدارة تعليم تبوك، وبناء على الحرص على الطلاب والطالبات، وبناء على الحالة الجوية المتوقعة بانخفاض درجات الحرارة، خلال الأسبوع الحالي، بتأجيل بداية اليوم الدراسي، من بداية الأسبوع المقبل من الأحد للخميس، إلى الساعة 9 صباحا، في مدارس مدينة تبوك وضواحيها ومدارس الزيتة وعلقان، بما يتوافق مع التعليمات المنظمة لذلك.

توجيه الطلاب

تشهد مناطق المملكة، هذا الأسبوع، انخفاضًا لدرجات الحرارة في بعض المناطق، تصل فيه درجات الحرارة إلى تحت الصفر، بينما تعمل إدارات التعليم ببعض المناطق على توجيه المدارس بإلغاء الطابور الصباحي، وتوجيه الطلاب للفصول عند انخفاض درجات الحرارة، إذ تمتلك إدارات المدارس صلاحية إلغاء الطابور لضمان سلامة الطلاب والطالبات من التأثر بانخفاض درجات الحرارة، فيما نشر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن التوقعات المناخية والحالة السائدة على المملكة خلال فصل الشتاء للعام 1446هـ الموافق 2025/2024.

مخرجات ونماذج

استعرض التقرير التوقعات المناخية خلال فصل الشتاء للفترة من 1 ديسمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025 لدرجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار، وتعتمد التوقعات على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر. كما توضح مخرجات التوقعات العددية للمناخ الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، خلال فصل الشتاء، إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن يصل أعلى ارتفاع إلى 1.8 درجة خلال شهر يناير على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. كذلك تشير توقعات هطول الأمطار إلى انخفاض عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة مقارنة بالسنوات الماضية، في حين من المتوقع أن تكون حول معدلها على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والجوف.

كتلة باردة

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، 3 درجات مئوية تحت الصفر كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، تليها محافظة القريات بمنطقة الجوف بدرجة مئوية تحت الصفر، بينما سجلت محافظة رفحاء صفر درجة مئوية، وسجلت مدينة عرعر درجتين مئويتين، وسجلت حفر الباطن 3 درجات مئوية، بينما سجلت الجوف وتبوك وحائل 4 درجات مئوية، وسجلت بريدة 6 درجات مئوية، كما سجلت الدوادمي 7 درجات والرياض وأبها 8 درجات مئوية وسجلت الدمام والأحساء والطائف 9 درجات مئوية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة أمس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، نبه في تقرير سابق، عن تأثر مناطق الحدود الشمالية، تبوك، والجوف، وحائل، وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة، ابتداءً من الأحد إلى الثلاثاء، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر)م. ويمتد تأثيرها يومي الإثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5)م.

درجات حرارة منخفضة

- طريف

3 تحت الصفر

- القريات

درجة مئوية تحت الصفر

- رفحاء

صفر

- عرعر

2 م

- حفر الباطن

3 درجات

- الجوف وتبوك وحائل

4 درجات

- بريدة

6 درجات

- الدوادمي

7 درجات

- الرياض وأبها

8 درجات.