السجن والإبعاد لسائقي الشاحنات المتعاطين للمخدرات

تنفذ الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة مشتركة لفحص المخدرات والمؤثرة العقلية، والتي تشمل سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، ومن المزمع أن يتم تنفيذ الحملة خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك لضمان الأمن والسلامة على الطرق، والتأكد من صحة وسلامة سائق النقل العام.

ويعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيًا، ولا تقام الدعوى العامة ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، حيث يودع في مستشفى علاج المدمنين.

وصول المعلومات

يأتي في مقدمة الجهات المشاركة في الحملة وزارة الصحة، التي سبق لها خلال أعوام سابقة استحداث برنامج «يقظ» للكشف عن السائقين، خصوصًا العاملين في نقل الحجاج، ويعد برنامج «يقظ»، قاعدة بيانات متخصصة على بوابة وزارة الصحة تحتوي على نتائج فحص سائقي الحافلات، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تحتوي على أسماء سائقي الحافلات الذين أظهرت نتائج فحصهم «الإيجابية» تعاطيهم أحد أو بعض أنواع المخدرات، وإدراج هذه الأسماء على موقع الإنترنت لتسهيل سرعة وصول المعلومات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

ويعتبر البرنامج رافدًا لأعمال مراكز السموم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تهدف إلى التأكد من عدم تعاطي سائقي الحافلات الذين ينقلون حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين من وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للمواد المخدرة والمنشطة.

عمليات تشغيلية

أصدرت الهيئة العامة للنقل، وفقًا لعملياتها التشغيلية النصف سنوية، بطاقات السائقين خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، بلغت 283.231 ألف بطاقة، بينما سجلت خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق 2023، 101.378 ألف بطاقة، وسجلت نسبة النمو في بطاقات السائقين ارتفاعًا قدره 179%، وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات السائقين التي تم إصدارها عبر البوابة الإلكترونية بلغت 253.622 ألف بطاقة، و29.609 ألف بطاقة عن طريق مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة.

بطاقات السائقين في 6 أشهر

2024

- 283.231 بطاقة

2023

101.378 بطاقة

نسبة النمو 179%

سائقون تشملهم الحملة

1- الشاحنات

2- الحافلات

3- سيارات الأجرة