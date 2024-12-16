شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: نستعين بمكاتب استشارية عالمية لدعم ورفع كفاءة الشبكة القومية والان مع تفاصيل الخبر

قالت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر واجهت فى عام 2014 تحديات لنقل الكهرباء من خلال إضافة 29 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة الى إضافة 23 محطة محولات جديده حتى 2024.

ولفتت إلى العمل مع مكاتب استشارية عالمية لدعم شبكة نقل الكهرباء ومواجهة أي تحديات، ولمواجهة أي طوارئ بالطاقة تعاقدنا على بطاريات تخزين بسعة 1900 ميجا وات.

وأوضحت منى رزق خلال مؤتمر الأهرام للطاقة أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: "لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل".

وتابعت: "طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التي ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل".

وأضافت رزق إلى تشغيل محطات بنبان 1و2و3و4، ولذلك سيتم إضافة أطوال خطوط جديد لتفريغ محطات الرياح والشمس بمساحة 55 كيلو متر، لافتة إلى أن التطوير مستمر في العامين 2026 و2027، فضلا عن إنشاء خط هوائي جديد، مؤكدة التعاون مع الشركة القابضة لدعم الشبكات، وخطتنا في التدعيمات حتى 2028 تبلغ أطوال بنحو 1625 كم.