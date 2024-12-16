تكنولوجيا: ابل تدعم جهاز AirTag 2 القادم بشريحة UWB محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدار جديد من أجهزة التعقب AirTag، ولقد أشارت أحدث التفاصيل إلى أن AirTag 2 يأتي بشريحة UWB محسنة.

قدمت ابل إصدارها الأول من أجهزة التعقب AirTag في حدث عقد في 2023، واليوم تخطط عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد في الأسواق قريباً.

ويدعم جهاز AirTag المستخدمين في تعقب الحيوانات الأليفة أو الأغراض الشخصية بسلاسة عند طريق تعليق الجهاز، على أن يتم الإقتران مع الجهاز عبر البلوتوث، والنطاق الترددي العريض.

ولقد أوضح تقرير جديد نشر عبر المحلل “Mark Gurman” أن الجيل الثاني من أجهزة AirTag يأتي بشريحة (UWB) محسنة بشكل كبير، على أن تأتي بآداء يحاكي الشريحة المقدمة في هواتف iPhone 15، على أن تهدف الشريحة لتحديد المواقع بدقة أعلى وفي نطاق أكبر.

يذكر أن شريحة U1 UWB المستخدمة في الجيل الأول من أجهزة AirTag تدعم تغطية في نطاق يتراوح بين 10 إلى 30متر، ولقد أشار تقرير “Mark Gurman” إلى أن الشريحة التي تدعم الجيل الثاني ستضاعف النطاق الترددي حتى 3 مرات، أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من أجهزة التعقب بمعايير آمان محسنة.

أيضاً لم تكشف ابل عن موعد لإطلاق جهاز AirTag 2 للأسواق بشكل رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل ستطلق هذا الإصدار في النصف الثاني من العام المقبل.

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