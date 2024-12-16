البعث يعلق نشاطه الحزبي ويضع ممتلكاته تحت إشراف الدولة السورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، مساء الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ، تعليق كافة نشاطات الحزب ووضع ممتلكات الحزب تحت إشراف الدولة السورية.

نص بيان حزب البعث كما نشرته وسائل إعلام سورية رسمية

القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت ما يلي:

١-تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر

٢-إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كلياً أو جزئياً

٣-إعادة كافة الرفاق المعارين والمندبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلاً

٤- تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك

٥-توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية

٦-توضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي

٧- يعمم هذا البيان على كافة الرفاق وعلى جميع المستويات الحزبية

الأمين العام المساعد الدكتور إبراهيم الحديد

المصدر : وكالات