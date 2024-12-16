شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص الموقف المالى لاتحاد الكرة ضمن إجراءات التسليم والتسلم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء أعمال الفحص الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس المنتهية ولايته إلى المجلس الجديد.

وتتضمن أعمال اللجنة فحص الموقف المالي الحالي، متضمناً كافة المستحقات والمديونيات والالتزامات المالية وغيرها من المستندات الخاصة بالموقف المالي للاتحاد وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل جميع مفردات المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.