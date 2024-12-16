حيا نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، في بيان، "الشعب السوري، الذي أثبت عبر نضاله المستمر وتضحياته العظيمة أنه رمز للصمود والإرادة الحرة في سبيل التحرر من الظلم والطغيان، رغم المعاناة الإنسانية الهائلة التي مر بها من نزوحٍ ودمار وفقدان للأرواح، إضافة الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحملها في سبيل حريته".
وأكد الحسن، على "وقوف نقابة المحامين في طرابلس الكامل بجانب الشعب السوري في مسيرته لتحقيق العدالة والحفاظ على القيم الإنسانية التي تجمعنا كشعوب متطلعة إلى الحرية والسلام"، معتبرا أن "هذا النضال الشريف هو مسعى نبيل لبناء دولة حديثة تقوم على أسس الديموقراطية والشفافية، دولة تكفل لكل مواطن الحق بحياة كريمة يسودها العدل، بعيدة من الاستبداد والخوف من السياسيين أو الحكام".
ودعا "كل الأحرار في العالم إلى مؤازرة هذا الشعب في نضاله المشروع، ومد يد العون لتعزيز صموده في وجه التحديات الجسام".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب محامي طرابلس: ندعو كل الأحرار في العالم إلى مؤازرة الشعب السوري في نضاله المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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