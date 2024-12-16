ميقاتي أعطى توجيهاته باعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت اقفلت خلال الاحداث الاخيرة

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وتم البحث في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. كما تطرق البحث خلال الاجتماع الى الوضع في سوريا، وأعطى ميقاتي توجيهاته باعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت اقفلت خلال الاحداث الاخيرة.

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