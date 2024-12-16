شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى ينضم للجهاز المعاون لـ جروس فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أمير عزمى مجاهد للجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث طلب الخواجة السويسرى تواجد أمير ضمن جهازه المعاون.

وقدم أمير عزمى اعتذاره لفريق الداخلية عن الاستمرار فى منصب المدير الفنى، من أجل الانضمام لجهاز جروس فى قيادة الزمالك، على أن يتواجد برفقة المدرب فى التدريب الذى سيقوده الخواجة البرتغالى اليوم، الاثنين.

واتفق مسئولو الزمالك على توقيع عقد مع جروس لمدة 6 أشهر، على أن يكون العقد قابلاً للتجديد بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الجارى.

وحدد مسئولو الزمالك مع جروس قيمة تعاقده حيث سيتقاضى الخواجة السويسرى 85 ألف دولار مع أفراد جهازه المعاون، وحال تجديد التعاقد فى الموسم الجديد ستزيد قيمة العقد.

وأجل الزمالك توقيع العقود بشكل رسمى جروس الذى سيتولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل عن قيادة الفريق، بسبب سفر حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة رفقة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق، إلى المغرب لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمى فور عودته من المغرب.

ويقود كريستيان جروس، أول تدريب للفريق اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى مسابقة الدورى، واتفق مجلس إدارة الزمالك مع جروس ليتولى مهمة قيادة الفريق، بعدما تفوق علي كافة المرشحين لتولي المهمة وأبرزهم البرازيلي روجيرو ميكالي وذلك بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز عن الزمالك من أجل تدريب الفتح السعودى.