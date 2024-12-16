شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف شباب بلوزداد لاستعادة الانتصارات للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة استكشاف منافسه شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بحثاً عن استعادة الانتصارات للمارد الأحمر مجدداً.

ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد «القاهرة الدولي»، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (0-0).

واستقر مارسيل كولر على إجراء تعديل على تشكيل الأهلي الفترة المقبلة، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء الذين يجتهدون فى التدريبات ولا يشاركون بصفة أساسية، مع إحالة عدد من اللاعبين الأساسيين إلى دكة البدلاء، من أجل استعادة تركيزهم، واستمرار حالة التخبط وتراجع المستوى التي يعيشها عدد من اللاعبين في الوقت الحالي.

ويأتي قرار كولر بعد خسارة الأهلي من باتشوكا 5-6 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

ويرغب كولر في منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، مثل عمر الساعي ورضا سليم وأشرف داري وأفشة وكريم الدبيس وسمير محمد ومحمد عبد الله عقب التعافي من الإصابة، فيما يدرس استبعاد عدد من اللاعبين مثل حسين الشحات وإمام عاشور ومحمود كهربا.