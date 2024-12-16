ميناسيان التقى بارولين: لأهمية العمل المشترك للتغلب على الأزمات وتعزيز الحضور المسيحي في الشرق

التقى أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، يرافقه الأب القاضي أفيديك هوفانسيان، في مقر الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وبحث معه قضايا إقليمية مفصلية تتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على المستجدات في لبنان والتغيرات المتسارعة في سوريا، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الكنيسة الأرمنية في مختلف المجالات.
وأشاد البطريرك ميناسيان بالدور الريادي للكاردينال بارولين وجهوده المستمرة في ترسيخ قيم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية العمل المشترك للتغلب على الأزمات وتعزيز الحضور المسيحي في الشرق الأوسط.
واختتم اللقاء بتبادل التمنيات بأعياد ميلادية مجيدة ومباركة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبل مشرق ومستقر للشعوب كافة.
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