لجنة الصحة استكملت مناقشة اقتراح القانون المقدم من كرامي لتصحيح تعويضات نهاية الخدمة

أشار النائب بلال عبدالله، بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أن "اللجنةاستكملت مناقشة اقتراح قانون المقدم من الزميل فيصل كرامي والمتعلق بتصحيح موضوع تعويضات نهاية الخدمة خصوصا للأجراء والعمال الذين انهوا خدماتهم خلال الأزمة اذ تحولت اموال نهاية الخدمة لهوءلاء الناس إلى لاشيء تقريبا وهذا الغبن حسب دراساتنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بحوالي ستين الف مضمون تضرروا .واقتراح الاستاذ فيصل يتعلق بمحاولة مساهمة أصحاب العمل والدولة بتعويض لهؤلاء الناس".

وأوضح عبدالله، أنه "هناك شق ثان من الاقتراح وهو استكمال بان يكون احتساب التعويضات لهم للفترة السابقة خلال الأزمات يكون واضحا اكثر. واستمعنا إلى وجهات أفرقاء الاتحاد العمالي يرفض المساس بقيمة التعويضات. وسنراجع دولة الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لدرس امكانية وجود اعتمادات لهذا الموضوع. فهناك جزء يجب ان تقوم به الدولة مع أصحاب العمل واستمعنا إلى اقتراحات النواب وشكلنا لجنة مصغرة تقنية لتقريب وجهات النظر في هذا الموضوع".