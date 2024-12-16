لجنة الزراعة أوصت بإطلاق الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وتعزيز التعاون بين الوزارة والنقابات

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب أيوب حميد وحضور المقرر خاص النائب شوقي الدكاش وعدد من النواب الاعضاء، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ووفد من الوزارة بالإضافة الى ممثلي نقابات زراعية و جمعيات تعاونية وشركات معنية.

وإستمعت اللجنة، وفق بيان، في بداية الجلسة الى الحاج حسن الذي قدم عرضا مرئيا حول آلية مسح وتقييم الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي لكي يتم بعدها تعميم إستبيان أولي من الوزارة بغية توثيق الأضرار وتحديد الإحتياجات كخطوة أساسية من أجل تقديم الدعم المناسب.

وأوصت اللجنة بأهمية الإسراع في إطلاق الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، كما أشادت بمبادرة وزارة الزراعة لتشجيع زراعة القمح الطري مع التركيز على توجيه المزارعين نحو زراعات إستراتيجية تخدم الصناعات الغذائية المحلية،

واكدت على "ضرورة إستكمال تسجيل المزارعين في سجل المزارعين، لما له من أهمية في تنظيم القطاع وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرة الى العمل على زيادة موازنة وزارة الزراعة لتمكينها من تنفيذ خططها ودعم المزارعين بشكل فعّال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

أما بالنسبة لموضوع البطاطا المصرية فقد توصلت اللجنة الى عقد لقاء تقني برعاية وزير زراعة يضم النواب وممثلي النقابات الزراعية، مستوردي البطاطا المصرية، مصانع إنتاج البطاطا، وفنيي وزارة الزراعة للاتفاق على الكميات التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي والصناعي والمواصفات الفنية للبطاطا المستوردة لضمان جودتها.

وخلال النقاش تطرقت اللجنة الى موضوع فتح باب إستيراد البصل بعد نفاذ الكمية المحلية المتوفرة في السوق وذلك من أجل تلبية إحتياجات المستهلكين.

وشددت على "إيلاء الموضوع الزراعي الأهمية القصوى، مع ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والنقابات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم صمود المزارعين في ظل التحديات الراهنة".