شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى، عبر موقعه الرسمى، فتح باب التسجيل للصحفيين والمصورين، ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقرر إقامتها الأحد المقبل 22 ديسمبر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بداية من اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر بموجب تفويض رسمي خاص بالمباراة من جهة العمل مشيراً إلى أنه سوف يتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين يوم السبت 21 ديسمبر.‏

وإستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي بمدينة نصر وذلك في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية .

خاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة باتشوكا مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران فني وبدني متنوع شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية .

كما ادى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس .

فيما خاض الثلاثي؛ محمد هاني ومصطفي شوبير ومحمد عبدالله تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتخلص من الإصابة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء الأحد المقبل.