شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يواصل الإبداع.. أرقام لاعب الزمالك فى الفوز على المصري والان مع تفاصيل الخبر

واصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك تألقه مع الفريق الأبيض، بعدما قاد فرقه للفوز على المصرى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، باستاد برج بالعرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله زيزو.

شارك زيزو منذ بداية اللقاء فى التشكيل الأساسي للفريق، حيث قام بـ3 تسديدات من بينها اثنتان على المرمى، وواحدة فى القائم، وصنع فرصتين للتسجيل لزملائه بالفريق.

لمس زيزو الكرة 52 مرة خلال المباراة، مرر الكرة 33 مرة من بينها 26 تمريرة صحيحة بنسبة 79%، كما أرسل زيزو 5 عرضيات من بينها واحدة صحيحة.

وبلغ إجمالي مراوغات زيزو 4 مراوغات كانت صحيحة بالكامل بنسبة 100%، وحصل على 3 أخطاء واستعاد الكرة 4 مرات من الخصم.