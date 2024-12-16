حاكم دونيتسك: الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو

أعلن حاكم جمهوريّة ​دونيتسك​ الشّعبيّة دينيس بوشيلين (Denis Pushilin)، تحرير بلدة شيفتشينكو الواقعة في اتجاه منطقة كراسنوارمييسك في دونيتسك.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نرى أنّ الوحدات تتقدّم في اتجاهات عدّة، وهذا ينطبق أيضًا على كراسنورمييسك نفسها وكذلك ديميتروف، كما تحسّن وضع وحداتنا بشكل كبير وملحوظ بعد تحرير بلدة شيفتشينكو".

وكانت قد أفادت وزارة الدّفاع الرّوسيّة أمس، بأنّ وحدات من مجموعة قوّات "الجنوب" حرّرت بلدة فيسيولي غاي في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليّة مجموعة "الجنوب" نحو 400 عسكري. بدورها، حرّرت وحدات من مجموعة قوّات "الوسط" بلدة بوشكينو في دونيتسك أيضًا، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليّتها 280 جنديًّا.