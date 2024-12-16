4 ملفات على طاولة المباحثات العراقية-الكويتية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاجتماع السابع للجنة الفنية والقانونية العراقية-الكويتية عقد، اليوم الاثنين في بغداد، حيث ترأس الجانب العراقي عبدالكريم هاشم، رئيس اللجنة العليا، وعصام السعدي، نائب مستشار الأمن القومي، فيما ترأس وفد دولة الكويت نائب وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح".

وأضاف ان "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف"، مشيرا الى ان "الطرفين تبادلا وجهات النظر بهدف التوصل إلى رؤية فنية مشتركة بين الجانبين، من شأنها أن تُفضي إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين".

وذكر انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة".