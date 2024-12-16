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مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي للمسيحيين يومي 25 و26 ديسمبر

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة بتأريخ 12/12/2024 تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون المسيحي يومي 25-26 من شهر كانون الأول، حصرا في المؤسسات الحكومية كافة تزامنا مع عيد ميلاد السيد المسيح (ع)".

وأضافت الأمانة، ان "القرار يأتي استنادا الى احكام المادة (2 و3 / أولا / أ) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024) ".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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