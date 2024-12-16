انت الان تتابع خبر غسان ياسين: بشار وشقيقه سلما خريطة مواقع مستودعات الاسلحة لاسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ياسين خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "نريد علاقة وطيدة مع الحكومة العراقية وجيدة لان سوريا عانت من تدخل الفصائل"، مشيراً الى ان "النفوذ الايراني في المنطقة انكسر بدءً من بيروت وصولاً الى سوريا التي عملت على الامر بنفسها"، مردفاً ان "ايران ستقوم بالضغط على الادارة الجديدة في سوريا من اجل ارجاع نفوذها لكن هذا لن يحدث".وتابع، ان "ما حصل في لبنان وسوريا وفلسطين كشفت محور مصالح ايران وليس محور مقاومة"، مبيناً ان "التوغل الاسرائيلي جاء على بغته وسوريا ستعود موحدة وقوية".

ولفت الى ان "هناك من قدم لاسرائيل خريطة عن النقاط التي استهدفتها والتي يوجد ضمنها مصانع ومراكز ابحاث لصناعة الصواريخ ومستودعات للاسلحة وهذه الاماكن لا يعرفها الا بشار وشقيقه ماهر ".

وبين ان "ربط ما يحصل في سوريا بالتطبيع مع اسرائيل مضحك لاننا نراهم اعداء، ونحن انهينا حزب الله في سوريا وليس بيروت ونهايته جاءت بسبب تحوله الى ذراع ايرانية ".

واكمل، ان "الفصائل الحالية لم تقتل جندياً امريكا واحداً في العراق لكنها هرعت لتنفيذ الاجندة الايرانية في سوريا ولا يمكن للحدود ان تستقر بوجودهم".