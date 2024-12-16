الإدارة الذاتية الكردية دعت إلى وقف العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية

دعت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا إلى "وقف العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية"، مبدية "استعدادا للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق".
وخلال مؤتمر صحافي في الرقة، دعت الإدارة الكردية إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنَّاء"، بعد أكثر من أسبوع من إسقاط الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، نظام بشار الأسد.
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