النشرة: مراقبو الاقتصاد جالوا على محال ومستودعات بيع وتصنيع الألمينيوم والزجاج في النبطية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤزارة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية على محال ومستودعات بيع وتصنيع وتركيب الألمينيوم والزجاج في مدينة النبطية وجوارها للكشف على الفواتير وإحتساب نسب الأرباح، والتأكد من مصادر إستيراد السلعتين بالإضافة لفواتير الشراء للتحقق من الأسعار".

واشار الى أنه "تم التحقيق مع بعض تجار نصف الجملة والمفرق لمعرفة أسباب إرتفاع الأسعار بشكل غير مقبول وسيرفع تقرير في هذا الشأن للمعنين في الوزارة وبسبب الفوضى في مكاتب البعض من جراء العدوان الأخير قد أمهل التجار لمدة يومين لإيداع فواتير شراء رسمية لمعرفة عناوين ومصادر بائعي الجملة وفواتير بيع واضحة للزبائن تبين سعر المتر الواحد والنوعية".