الخازن أكد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي حدّده بري: على الرئيس المُقبل الالتزام بتطبيق القرارات الدولية

شدّد الوزير السابق وديع الخازن، في بيان ، على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني 2025، مُعتبرًا أن هذا الاستحقاق يُشكّل خطوة أساسية لإستعادة إنتظام عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان. وأكد أن على الرئيس المُقبل الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701، نظرًا لأهمية ذلك في تعزيز الإستقرار وكسب ثقة الدول المعنية، وتأمين المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان.

من ناحية أخرى أيّد الخازن ما ورد على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن أزمة الاكتظاظ في السجون، مشيرًا إلى أهمية تلميحه لإمكانية إصدار عفو عام من المجلس النيابي كحلّ لتخفيف الضغط في السجون، شرط أن يتم ذلك في إطار يضمن تحقيق العدالة.