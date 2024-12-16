الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات توقعان مذكرة تعاون

أبرمت كلٌ من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ مذكرة تعاون تهدف إلى توحيد الرؤى والخبرات والجهود، وتبادل المعلومات، وإطلاق البرامج والمبادرات المشتركة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للسياح، وتسويق ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والترويج لها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع مذكرة التعاون يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بحضور سعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقباني الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية بالهيئة السعودية للسياحة، وسعادة المهندس حاتم الكاهلي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ كما حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.

وتتضمن هذه المذكرة؛ التعاون من أجل الترويج لفعاليات الأعمال ومراكز ومرافق قطاع المعارض والمؤتمرات في منصة "روح السعودية"، والعمل معاً على تطوير وإثراء تجربة الزائر في قطاع السياحة والفعاليات، إضافة لتسويق المنتجات السياحية بالمعارض المحلية والدولية ذات الصلة بالسياحة.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقباني الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية بالهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تُعد مذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية لتحقيق المستهدفات المشتركة، المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، التي نسعى من خلالها للتعاون والتكامل في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق من أجل إقامة المعارض في الوجهات السياحية، إضافة لتحسين تجربة الزائر، والترويج للمنتجات السياحية بالمعارض والفعاليات، والترويج للمعارض في منصات روح السعودية"