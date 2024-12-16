الإحصاء: 66.1 % نسبة الولادات في المستشفيات الحكومية بالمقابل 32 % من الولادات في المستشفيات الخاصة لعام 2024

وأشارت النتائج إلى أن 99.5 % من النساء قمن بزيارة واحدة على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة، فيما بلغت نسبة الولادات في المستشفيات الحكومية 66.1 % بالمقابل 32 % من الولادات في المستشفيات الخاصة.
وأظهرت أن نسبة النساء اللاتي أرضعن أولادهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة بلغت 65 %، فيما بلغت نسبة المواليد الذين رضعوا رضاعة طبيعية خلال اليوم السابق لوقت إجراء المقابلة 53 %.
وبيَّنت نتائج النشرة أن 29.9 % من النساء المتزوجات يستخدمن حاليا أيًّا من وسائل تنظيم الأسرة، وأن نسبة 56 % من النساء المتزوجات اللواتي في سن الإنجاب وحصلن بشكلٍ مرضٍ على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة، كما بلغت نسبة النساء اللواتي يقررن بأنفسهن أو بالاشتراك مع الزوج استخدام وسائل تنظيم الحمل 74.9 %، وبلغت نسبة النساء اللاتي يقررن بأنفسهن أو بالاشتراك مع الزوج في قرارات الرعاية الصحية 89.8 % . يذكر أن إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية تعتمد في بياناتها على بيانات صحة المرأة والطفل الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء سنويًا، من خلال عينة النساء في الفئة العمرية (15-49) سنة.
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