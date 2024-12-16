وأوضح المصدر أنه تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من (5) أشخاص، (4) وافدين من الجنسية المصرية ومواطن، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة واستقبالها ونقلها في مركبة (براد) إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان وترويجها، والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تحاك لاستهداف أمن دوت الخليج وشبابه بالمخدرات
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات عبر مؤسسة استيراد نحل محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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