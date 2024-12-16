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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة ورئيس مجلس القيادة اليمني يبحثان التطورات الميدانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في قاعة التشريفات برئاسة الأركان العامة بالرياض، اليوم، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث التطورات الميدانية، وسبل دعم الجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين القاطنين بها، بالإضافة إلى مناقشة دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.
وجرى خلال الاستقبال، بحث التطورات الميدانية، وسبل دعم الجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين القاطنين بها، بالإضافة إلى مناقشة دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن.
مجلس القيادة اليمنيوثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، المواقف الأخوية المشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وحرصهم المشهود على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، وعدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما حضره من الجانب اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.