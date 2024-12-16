ترامب: نتنياهو يعلم أنني أريد إنهاء الحرب في غزة وأؤيد أي حل يحقق السلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلم أنه يريد أن تنتهي الحرب في قطاع غزة .

جاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع مجلة تايم الأميركية، التي اختارته اليوم، شخصية العام 2024.

وأضاف ترامب، " أريد لكل شيء أن ينتهي. لا أريد أن يُقتل الناس من أي من الجانبين، بما في ذلك روسيا أو أوكرانيا أو الفلسطينيين والإسرائيليين وكل الكيانات المختلفة الموجودة في الشرق الأوسط".

وتابع، " لا أريد القول إن نتنياهو أعطاني ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب في غزة لكنني أعتقد أنه يثق بي".

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وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يدعم خطة السلام التي طرحها خلال ولايته السابقة والتي تضمنت إقامة دولة فلسطينية، أجاب: "أنا أدعم أي خطة تحقق السلام، ويمكن أن تكون بأشكال مختلفة".

وأضاف ترامب، "أعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط سوف تحل ويمكن أن تحدث أشياء مثمرة للغاية هناك".

وعندما سُئل عما إذا كان يثق بنتنياهو، أجاب: "أنا لا أثق بأحد"

وحول إمكانية نشوب حرب مع إيران، أجاب ترامب: "كل شيء ممكن، الوضع غير مستقر للغاية".

المصدر : وكالات