قائد الجيش التقى المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية Tobias Tunkel، وتناول البحث سبل استمرار دعم الجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

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