رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

يبدأ رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، زيارة رسمية إلى باكستان على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق.

وسيعقد رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني. ومن المقرر أن يلتقي معاليه، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين الباكستانيين.

وأكد‏ آل الشيخ، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، والبحث في سبل تطويرها بالمجالات كافة، ولا سيما المتعلق منها بتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

‏وأشار إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعبر عن تاريخ ممتد من التعاون البناء والروابط الأخوية.