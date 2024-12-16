الجامعة العربية المفتوحة في لبنان عقدت مؤتمرها الدولي الخامس بمشاركة باحثين من 22 دولة

عقدت الجامعة العربية المفتوحة في لبنان مؤتمرها الدولي الخامس تحت عنوان: "5th Annual International Conference on Exploring Linguistic Controversies” ، بتنسيق من عمادة كلية الدراسات اللغوية في مقر الجامعة الرئيس في الكويت، وبالتعاون مع مركز الدراسات اللغوية التطبيقية (CALR) في الجامعة في لبنان.

وشارك في المؤتمر 32 باحثاً من22 دولة، من بينها بريطانيا، أستراليا، إسبانيا، الصين، الهند، فيتنام، الجزائر، بالإضافة إلى باحثين من الكلية من مختلف مقرات الجامعة.

وفي كلمتها، أكدت مدير الجامعة العربية المفتوحة في لبنان، يارا عبدالله، على رسالة الجامعة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. كما سلطت الضوء على أهمية مركز الدراسات اللغوية التطبيقية (CALR) في الجامعة كمنصة لدعم الباحثين وتعزيز التفاعل الأكاديمي بين مقر الجامعة في لبنان وبقية المقرات، مما يساهم في رفع مستوى البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها، والتي تكللت بإدراج المجلة العلمية للمركز على منصة SCOPUS.

وأبدى المشاركون في المؤتمر اهتماماً كبيراً بتناول القضايا اللغوية المثيرة للجدل بروح علمية وبناءة، واختُتمت فعالياته بجلسة ختامية أكدت على أهمية التعاون الأكاديمي وتعزيز البحث اللغوي.