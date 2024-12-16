غرفة تجارة زحلة والبقاع أطلقت بالتعاون مع "ICU" منصة إلكترونية للتوظيف

أطلقت غرفة تجارة زحلة والبقاع بالتعاون مع "ICU" وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي "AICS" منصة إلكترونية للتوظيف، وذلك خلال حفل حضره عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، إضافة إلى ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع، جمعية تجار زحلة، نقابتي المهندسين والمحامين، ورؤساء الجمعيات والمؤسسات العامة والمستقلة في البقاع، إلى جانب مدراء جامعات ومعاهد وممثلي منظمات دولية واجتماعية وإعلاميين. كما تميز الحفل بحضور لافت من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية.

بدوره، أكد رئيس الغرفة منير التيني، على "أهمية هذه المنصة في تعزيز التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن الوظائف. وأشار إلى أنها تمثل خطوة نوعية لدعم القطاعات الإنتاجية وسوق العمالة، خاصة بعد تراجع دور المؤسسة العامة للاستخدام".

وأوضح التيني أن "هذه المنصة تشكل انطلاقة واعدة لآليات تفاعلية بين مختلف الجهات الاقتصادية".

يهدف إطلاق المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية تجمع بين أرباب العمل والباحثين عن وظائف، مع التركيز على تطوير المهارات والقدرات التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة.