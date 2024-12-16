جورج وسوف بأوّل تعليق على سقوط نظام الأسد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، عبّر الفنان السوري جورج وسوف عن أمله في مستقبل أفضل لبلاده. ونشر وسوف عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يوم السبت: “أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي”.

يُذكر أن وسوف كان معروفًا بصداقته مع الرئيس السابق بشار الأسد، حيث قام بعدة زيارات علنية له، تم توثيقها عبر وسائل الإعلام. كما قدّم وزير الإعلام السوري السابق، بطرس الحلاق، التعازي لوسوف باسم الأسد وزوجته أسماء الأخرس، عقب وفاة نجله وديع في يناير 2023.

يأتي تعليق وسوف بعد أسبوع من سقوط نظام الأسد، مما أثار بعض الانتقادات لتأخره في إعلان موقفه، نظرًا لمكانته كفنان سوري كبير. فيما رأى آخرون أن صمته يعكس العلاقة القوية التي كانت تجمعه بالرئيس السابق.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفنانين السوريين عبّروا عن مواقفهم تجاه ما يجري في سوريا بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق، ومن بينهم أيمن زيدان، أيمن رضا، سلاف فواخرجي، دريد لحام، وأصالة نصري.