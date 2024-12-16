صورة تفضح ميلانيا ترامب وتثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف جيه دي فانس عن وصلات شعر السيدة الأولى المستقبلية في صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرّد نائب الرئيس الأميركي المنتخب صورة ميلانيا ودونالد ترامب أثناء مشاهدتهما التلفزيون، معلّقاً: “مستعدّون لقرع الجرس في بورصة نيويورك. سيقود الرئيس ترامب عودة أميركية عظيمة!”.

وأظهرت الصورة على موقع “إكس” شعر ميلانيا ترامب البني الطويل وتصفيفة شعرها المنتفخة. ومع ذلك، كان من الواضح أن إحدى وصلات الشعر غير مناسبة.

وانتقد معلّقون تسريحة الشعر على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تحدثت مصففة الشعر المحترفة وخبيرة وصلات الشعر سارافين نورس عن كيفية تحقيق ميلانيا ترامب لهذا المظهر.

وقالت: “إن الامتلاء والملمس في الأطراف غالباً ما يكونان علامة على زيادة الحجم أو الطول”، مضيفةً أن ميلانيا لديها “مشابك أو شرائط لإطلالات سلسة”.

وأشارت إلى أن “هذا في الواقع خيار شائع جداً للشخصيات العامة لأنه يسمح بالتصفيف المتنوع مع الحفاظ على الحركة الطبيعية”.

واتفقت مؤسِّسة علامة تجارية فاخرة للشعر المستعار جوليا نورث مع نورس قائلة: “بالنظر إلى تلك الصورة المحددة، نعم، يبدو أن هذه وصلات شعر بشري أوروبية عالية الجودة، ربما يبلغ طولها من 18 إلى 20 بوصة”.