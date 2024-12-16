“القدر” يجمع قصي خولي وديما قندلفت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة “شاهد” الملصق الترويجي الخاص بمسلسل “القدر”، النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير “يوم كتابة قدري” ، أو “لعبة القدر”، من بطولة الفنانين قصي خولي وديما قندلفت وزان جمال، إلى جانب ميلاد يوسف ووسام حنا وفارس ياغي وحسن عويتي وجهاد سعد ورندة كعدي.

ويخوض خولي في هذا المسلسل تجربته الأولى في الدراما التركية المعرّبة، فيما تشارك قندلفت في تجربتها الثانية، بعد تأديتها دور “فلك معوض” في المسلسل التركي المعرب “ستيليتو”.

وتدور قصة المسلسل الذي يبدأ عرضه ابتداءً من 26 كانون الأول (ديسمبر) على “شاهد”، وفي 29 من الشهر عينه على شاشة MBC، حول زوجين ثريين يلجآن إلى تأجير رحم عندما يعلمان بأن الزوجة لا تنجب، ثم تنقلب حياتهما رأساً على عقب إذ يقع الزوج في حب “الأم البديلة”.