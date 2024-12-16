عابد فهد يدعو للنهوض بسوريا: “نحن قادرون على الصعود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الفنان السوري عابد فهد مع التطورات الأخيرة في سوريا عبر منشور شاركه على حسابه في منصة “إكس”، حيث عبّر عن تفاؤله بالمستقبل ودعا إلى العمل من أجل إعادة بناء البلاد.

وكتب فهد في منشوره: “لقد تم القضاء على الوباء. والآن علينا النهوض بسوريا ونحن قادرون على الصعود”.

وأضاف: “لدينا كفاءات في كل المجالات، وحضور علمي مميز من أطباء، مهندسين، وصناعيين أثبتوا وجودهم في العالم. سوريا، مدينة الطوائف، لن تنهض أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع”. وأرفق اقتباساً للأديب جبران خليل جبران.

منشور فهد أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، حيث عبر الكثيرون عن دعمهم لهذه الدعوة، مشيرين إلى أهمية استثمار الطاقات والكفاءات السورية في مختلف المجالات للنهوض بالبلاد.