شكرا لقرائتكم خبر 141 من المحترفين المحليين يتنافسون في اليوم الـ 14 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت، اليوم، منافسات المحترفين المحليين على كؤوس الملك عبدالعزيز في اليوم الـ 14 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

وتنافس 141 صقارًا من المحترفين المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز خصصت لفئات جير مثلوث فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وتبع جير فرخ وقرناس.

وجاءت الانطلاقة من خلال شوط جير مثلوث فرخ، حيث حقق (G25) لعلي الملاح المركز الأول، فيما جاء (عالية) لشركة سلطان العقارية في المركز الثاني، وحل (شالي) لمطلق الشلوي في المركز الثالث، وفي شوط جير مثلوث قرناس، واصلت شركة سلطان العقارية تألقها بحصد المركز الأول عبر (D11)، فيما جاء (مرعبة) لخالد الشميسي في المركز الثاني وحل (RUH11) لفيصل القحطاني في المركز الثالث.

وفي شوط جير بيور فرخ خطف (مزعل) لضويحي هجرس الدوسري المركز الأول، وجاء (مردود) لفيصل بن جمعة في المركز الثاني، فيما حل (عقاب) لماجد الهويشلي ثالثًا, وفي شوط جير بيور قرناس حقق (A2) لسعود السبيعي المركز الأول، وجاء (JW) لسيف الفارس في المركز الثاني، و(مربك) لضويحي الدوسري في المركز الثالث.

وانطلق بعدها شوط حر فرخ، حيث حقق (مشعان) لسعيد المري المركز الأول، وجاء (منصوري) لنايف بن لبدة في المركز الثاني، و(H1) لفهد القحطاني في المركز الثالث، وفي شوط حر قرناس جاء (موفق) لمتعب القحطاني في المركز الأول، و(مزيون) لحمد المري في المركز الثاني، و(الماشي) لسلطان العامر في المركز الثالث.

بعدها أقيم شوط شاهين فرخ، حيث حقق (إنجاز) لمطلق الشلوي المركز الأول، وجاء (والم) لسفر الشلوي في المركز الثاني، وحل (غزة) لفيصل القحطاني ثالثًا, وفي شوط شاهين قرناس، جاء (ريف) لفيصل بن جمعة في المركز الأول، فيما حل (الصباحية) لسعود الشيباني في المركز الثاني، و(جلاد) لفهد المري في المركز الثالث.

وفي الشوط التاسع؛ الذي خصص لفئة جير شاهين فرخ، ظفر (حطاب) لموسى الشلوي بالمركز الأول، وجاء (تجوري الصغير) لمحمد الحمضاوي في المركز الثاني، و(الذيب) لنواف المطيري في المركز الثالث، وفي فئة جير شاهين قرناس حقق (طرب) لياسر العتيبي المركز الأول، وجاء (أروقيت) لفيصل القحطاني في المركز الثاني، و(صمصام) لفلاح الحميداني في المركز الثالث.

وفي شوط جير تبع فرخ، تألق مطلق الشلوي؛ إذ حقق المركز الأول والثالث عبر (T15) و(T1)، فيما جاء (T37) لعبدالله المليحي في المركز الثاني, وكان ختام منافسات المحترفين المحليين من خلال شوط جير تبع قرناس، حيث حقق (GP) لعمر التويم المركز الأول، و(حائل) لسليمان الشمري المركز الثاني، وجاء (موفق) لفهد المري ثالثًا.