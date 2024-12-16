شكرا لقرائتكم خبر كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة الفعاليات يواصلون نقاشاتهم حول مستقبل القطاع في ثاني أيام القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24) -التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر- جهودها لإعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي، خلال ثاني أيام القمة، وذلك عبر استعراض الابتكارات المقترحة لتطوير القطاع، وتسليط الضوء على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في الارتقاء بصناعة الفعاليات العالمية، وتعزيز تأثيرها في الاقتصادات الوطنية.

وتناولت جلسات اليوم الثاني للقمة، عدداً من المسائل الرئيسية التي تساعد على بناء الجيل القادم من الفعاليات وضمان الوصول به إلى مستويات غير مسبوقة من التقدم، من خلال التركيز على الاستدامة وتطوير حجم الفعاليات ونطاق تأثيرها، وقدرة التقدم التكنولوجي على تغيير مفهوم الفعاليات والاجتماعات، وتعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات كمحفز رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس حاتم الكاهلي، أن المعارض والمؤتمرات ليست مجرد فعاليات وأحداث عابرة، بل هي تجربة متكاملة تشمل الأشخاص المشاركين وطبيعة المكان الذي يستضيفهم.

مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تظهر الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، وتؤكد قدرتها على أن تصبح مركزاً رائداً لقطاع المعارض والمؤتمرات العالمي، مضيفاً قولَه: "سنواصل تعزيز بنيتنا التحتية في صناعة الفعاليات، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتقديم أفضل تجربة على الإطلاق".

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات (SCEGA) وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم: هيئة الصحة العامة (وقاية)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، وعين الرياض -الشريك المؤسس للقمة- والأكاديمية السعودية للترفيه (SEA)، والاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات (SECA)، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التزام المملكة بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال إطلاق عدد من البرامج التدريبية الجديدة وتأسيس شراكات للتميز في هذا القطاع الحيوي.

وتنعقد -على هامش جلسات القمة- اجتماعات تضم كلاً من الاتحاد الدولي للمعارض والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع، لمناقشة خطة المملكة في سعيها لأن تصبح المركز العالمي الرائد لصناعة الفعاليات، بما في ذلك استراتيجيات التشغيل والنموذج التنظيمي.

وتستمر فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات يوم غد الثلاثاء تحت عنوان "السعودية تحت الاضواء "، حيث تسلط الجلسات الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي وأبرز قياداته وجهوده للنمو والتوسع من خلال المبادرات وما حققه من تقدم وقصص نجاح ملهمة حتى الآن، مع التركيز على الدور الريادي للمملكة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.