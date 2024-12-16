سلطات ألمانيا حضت إسرائيل على التخلي عن خطة توسيع المستوطنات في الجولان

حضّت سلطات ألمانيا إسرائيل، على "التخلي عن خطة لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غرب سوريا". وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر بأنه "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة". وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى "التخلي عن هذه الخطة" التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.

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