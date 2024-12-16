جوقة سيدة لبنان في مرسيليا أحيت ريسيتالَين ميلاديَين يعود ريعهما لدعم رعايا جنوب لبنان

أحيت جوقة سيدة لبنان في مرسيليا، بتوجيه وتنسيق من قبل الوكيل البطريركي وخادم الرعيّة الخورأُسقف بول كرم، ريسيتالَين ميلاديَّين بقيادة رانيا عنتر، الأوّل في كنيسة الرّعيّة، والثّاني في بازيليك القلب الأقدس، بحضور حشد كبير من بنات وأبناء الرّعايا وجمهور كبير من الفرنسيّين وكهنة قطاع المنطقة.
وأشار كرم إلى أنّ هذا النّشاط تضامنت فيه أخويّة وشبيبة الرعيّة، ليعود ريعه من أجل دعم رعايا جنوب لبنان، الّتي عانت كثيرًا خلال الشهرين الماضيين، وذلك بالتّنسيق مع البطريركيّة المارونيّة وكاريتاس لبنان.
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