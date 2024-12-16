فضل الله التقى مصطفى حمدان: لضرورة التنبه من مخاطر العدو الصهيوني الذي يريد ان يحقق بالسلم ما لم يحققه بالحرب

استقبل السيد علي فضل الله العميد مصطفى حمدان، مع وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين"المرابطون" وكانت جولة أفق في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة بعدالعدوان الاسرائيلي على لبنان وتداعيات الوضع في سوريا.

وأشار حمدا،ن بعد اللقاء إلى أننا "نستذكر في هذه الأيام الشخصية التي تمثل أمانا فكريا ونفسيا ودينيا للبنانيين والعرب والمسلمين، المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي كان يخاطب الناس بوعي وحكمة ويحرص على الوحدة الداخلية والانفتاح على الجميع دون حسابات طائفية أو مذهبية وغيرها مؤكدا على ضرروة تعزيز الوعي لدى اللبناننيين لمخاطر ما يجري على صعيد الداخل أو الخارج مما يهدد مستقبل البلد واستقلاله وحريته".

من جهته، أكد فضل الله على "ضرورة العمل لتعزيز الوحدة الوطنية والسعي لاحتواء أو الحؤول دون حصول انعكاسات سلبية لما يجري في الخارج على وحدة اللبنانيين وتماسكهم والحرص على ان تكون المصلحة الوطنية الحاكمة على مواقف الجميع بعيدا عن منطق الغلبة أو تصفية الحسابات وايلاء الأهمية الكبرى لبناء الدولة القوية العادلة التي تحقق آمال اللبنانيين وطموحاتهم وتخرجهم من معاناتهم وهو الامر الذي بات يستدعي حواراً لبنانيا جديا ومتواصلا وعلى مختلف المستويات لمعالجة الهواجس والمخاوف التي قد تشعر بها هذه الطائفة أو تلك أو هذا الموقع السياسي أو ذاك المذهبي".

وشدد على "ضرورة التنبه من مخاطر العدو الصهيوني الذي يريد ان يحقق بالسلم ما لم يحققه بالحرب من خلال الخروق التي تحصل يوميا وعلى امتداد مساحة الوطن".