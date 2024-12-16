"النشرة": سعي جعجع لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس مرتبط بحساب إيراني وانتخابه

قال مصدر مطّلع إنّ رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يطرح نفسه مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولن يتبنى حالياً مرشحاً آخر، لا قائد الجيش العماد جوزاف عون ولا غيره، لا بل هو "ينتظر تطورات اقليمية آتية، نتيجة ضربات اسرائيلية مرتقبة لايران قد تزعزع أسس الجمهورية الإسلامية، وتؤدي لإضعاف حلفائها، وتحديداً حزب الله في لبنان، مما يعزّز من حظوظ جعجع رئاسياً بعد اضعاف خصومه".

وبحسب المصدر ذاته، فإن طرح حزب القوات تأجيل الانتخاب او وضع شروط قبل انتخاب رئيس الجمهورية، كنزع سلاح الحرب او تنفيذ القرارات الدولية يأتي في ذات السياق.