مديرية الشؤون العقارية أعلنت مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري للأسبوع الحالي

أعلنت ​المديرية العامة للشؤون العقارية​، في بيان، أنّ "أمانة السّجل العقاري في بعبدا والشّوف ستقوم نهارَي الثّلثاء والأربعاء الواقعَين في 17و 18 كانون الأوّل 2024، بتسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيّين، وتسليم سندات الملكيّة الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السّجل طيلة أيّام الأسبوع) وإظهار الحدود، وتسليم الإفادات العقاريّة، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهويّة)، أو وكلائهم القانونيّين (مرفق صورة عن الوكالة)".

وأشارت إلى أنّ "أمانة السّجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثّلثاء الواقع في 17 كانون الأوّل 2024، بتسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيّين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه (لا تقبل المراجعات)، ونهارَي الثّلثاء والأربعاء الواقعين في 17 و18 الحالي بتسليم سندات الملكيّة الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السّجل طيلة أيّام الأسبوع)، وإظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقاريّة في أمانة السّجل العقاري في عاليه".

وأوضحت المديريّة أنّ "أمانة السّجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس في 19 كانون الأوّل 2024، باستقبال عقود فكّ التّأمين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه (لا تقبل المراجعات)".

وبيّنت أنّ "أمانة السّجل العقاري في المتن سستقوم نهار الخميس الواقع في 19 كانون الأوّل 2024، بتسليم سندات الملكيّة الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيّين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السّجل طيلة أيّام الأسبوع ) وإظهار الحدود، وبتسليم الإفادات العقاريّة؛ وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهويّة) أو وكلائهم القانونيّين (مرفق صورة عن الوكالة)".

كما أفادت المديريّة بأنّ "أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثّلثاء الواقع في 17 كانون الأوّل 2024، باستلام معاملات جديدة، ونهار الأربعاء الواقع في 18 كانون الأوّل 2024، بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكيّة الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيّين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السّجل طيلة أيّام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقاريّة. وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيّين (مرفق صورة عن الوكالة)".

وحدّدت آليّة الاستلام بـ"الطّلب إلى المعنيّين زيارة الموقع الإلكتروني للمديريّة العامّة للشّؤون العقاريّة WWW.LRC.GOV.LB، ضمن قسم آخر الأخبار، للتّأكد من وجود أمر القبض أو السّند العائد لهم ضمن اللّوائح المنشورة على الموقع، ومن ثمّ التّوجّه، للسّندات فقط، إلى المحتسبيّات التّابعة للحصول على الطوابع (2X50,000 = 100,000 ل.ل.)؛ أو ايصال تسديد الطّوابع من الشّركات الماليّة المعترَف فيه".

وحدّدت أيضًا "أماكن استلام الطّوابع كالآتي:

- محتسبيّة المتن (أمانة السّجل العقاري في المتن)

- محتسبيّة جونية (أماناتا السّجل العقاري في جونية- جبيل)".

وذكرت المديريّة أنّ "مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتمّ في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".